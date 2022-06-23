Испанские рестораторы решили перевоспитать туристов

Рестораторы курортной зоны Плайя-де-Пальма больше не хотят обслуживать раздетых туристов и, объединившись, обнародовали требования к дресс-коду для посетителей заведений, сообщает Mirror.

Недовольство предпринимателей вызвали гости из Великобритании, которые отправляются на обед после пляжа, не переодеваясь. Они заходят в рестораны в плавках, майках без бретелей, купальниках и предметах, купленных у торговцев на побережье — например, в шляпах-зонтах и солнцезащитных очках с подсветкой.

Одиннадцать заведений разместили QR-коды на входе, чтобы клиенты могли отсканировать их и проверить соответствие дресс-коду, который называется Smart Chic. Также вход закроют для тех, кто носит одежду с логотипом, пропагандирующим "пьяный" туризм.

Рестораторы хотят видеть посетителей в "простой одежде". И уточняют, что днем они готовы проявлять гибкость, но вечером будут кормить только прилично одетых гостей.

Менеджер одного из заведений Хуан Феррер объясняет, что цель акции в том, чтобы перевоспитать туристов: нарушителей норм и любителей отдыха в нетрезвом состоянии должно стать меньше. Зато гостей с другими интересами нужно привлекать активнее.

Менеджер другого заведения, Педро Марин, отмечает, что курорт часто посещают отдыхающие, бронирующие номера на три или четыре ночи. При этом они тратят около 40 евро в день "как правило, на алкоголь и баночное пиво, которое пьют на улице". Потом некоторые гости не могут дойти до отеля. "Туристы бывают настолько пьяные, что даже спутники оставляют их лежать на тротуаре", — сказал он.

Администрация курорта предлагает наделить полицейских правом штрафовать сильно пьяных гостей на улице. Чиновники при этом ссылаются на существующую практику в других курортных местах.

Источник: РИА Новости