Испанские города вступили в борьбу за цифровых кочевников

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Сейчас Испания становится одной из самых привлекательных стран для цифровых кочевников. И испанские регионы создают свои программы, чтобы привлечь платёжеспособных иностранцев на удалёнке. Об этом пишет портал 20minutos. Перечислим направления, которые наиболее открыты для номадов.
🧳Канарские острова. Некоторые эксперты считают Канары лучшим вариантом во всей Испании. Из плюсов: климат, безопасность, транспортное сообщение, качество жизни. Власти Тенерифе создали даже платформу с инструкциями для желающих переехать. А Фуэртевентура запустила целую кампанию по привлечению цифровых кочевников. Канары явно претендуют на звание «главной базы» номадов в регионе.
🧳Коста-дель-Соль. Запущены кампании как на уровне региона, так и на уровне городов. Например, Малага и Севилья нацелены на привлечение айтишников. Малага открыла специальный сайт. Там можно найти жилье, коворкинг и вообще кучу полезного.
🧳Аликанте и Валенсия. По данным консалтинговой компании Torres, тут уже много удалённых работников из США и стран центральной и северной Европы. В основном это мужчины 33-35 лет. Аликанте считается одним из самых недорогих городов Испании для номадов. Если присматриваетесь к Валенсии, изучите этот сайт.
🧳Барселона. Каталонская столицы и так популярна среди айтишников, а с появлением визы цифрового кочевника стала ещё популярнее. Полезную информацию можно найти на официальном сайте для туристов.
О планах привлекать номадов объявили также Астурия и Кантабрия.