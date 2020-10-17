Испанская компания начнёт отправлять всех желающих в стратосферу

Новая испанская компания EOS-X Space озвучила амбициозные планы: отправить в ближайшие 10 лет 10 тысяч туристов в стратосферу.
«Наша цель — сделать уникальный опыт приблизиться к космосу и увидеть оттуда нашу планету доступным для любого человека в нормальном физическом состоянии», - объяснил основатель компании Кемел Карбачи.
Туристы во время полёта будут находиться в капсуле с панорамными окнами, которую поднимает в стратосферу специальный шар, наполненный гелием. Размеры шара впечатляют: 100 метров в высоту. В капсуле смогут одновременно находиться пять пассажиров. Шар будет поднимать капсулу на высоту до 40 километров. Продолжительность полёта — от 4 до 5 часов.
Первые пробные полёты намечены на 2021 год. А коммерческие начнутся в конце 2023 года.
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