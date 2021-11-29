Испания ввела карантин для приезжающих из Африки

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С понедельника Испания ввела 10-дневный карантин для путешественников из ряда африканских стран, в том числе из ЮАР, где обнаружен новый штамм коронавируса "омикрон", следует из опубликованного официального государственного бюллетеня (BOE).
Как сообщает РИА Новости, новые правила касаются ЮАР, Ботсваны, Эсватини (бывший Свазиленд), Лесото, Мозамбика, Зимбабве, Намибии, которые внесены в список стран, представляющих риск.
Пассажиры из этих стран должны "соблюдать карантин в течение десяти дней после прибытия или во время всего нахождения в Испании, если это меньше этого срока", говорится в документе. Однако срок может быть уменьшен, если на седьмой день будет сделан анализ на коронорвирус и его результаты окажутся отрицательными. Во время карантина разрешено покидать место жительства только в случае крайней необходимости – купить продукты, лекарства, поехать в медицинские учреждения или в других экстренных случаях.