Испания ввела 10-дневный карантин для прибывающих из Индии 

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Власти Испании ввели обязательный 10-дневный карантин для всех прибывающих из Индии, где в последние дни держится небывало высокий уровень заболеваемости коронавирусом и распространяется новый, более опасный, его штамм. Соответствующее распоряжение опубликовано в Официальном государственном вестнике (BOE).
Правительство Испании объясняет свое решение опасностью проникновения в страну индийского варианта коронавируса. Речь идет о новом штамме, который, предположительно, представляет опасность даже для переболевших ковидом и вакцинированных людей, о чем уже предупредили специалисты ВОЗ.
Индийский вариант коронавируса уже выявлен в Британии, Германии, Бельгии, США, Австралии и других странах.