Испания приостановила авиасообщение с ЮАР и Ботсваной из-за коронавируса

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Испания приостанавливает авиасообщение с ЮАР и Ботсваной из-за нового варианта коронавируса. Об этом сообщила министр здравоохранения Каролина Дариас.
Кроме того, Главное управление общественного здравоохранения примет постановление, требующее от пассажиров из стран с высоким уровнем риска «пройти тест на антиген или ПЦР» в дополнение к вакцинации.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила, что предложит странам-членам ЕС приостановить полеты в страны юга Африки из-за нового варианта коронавируса. Франция, Нидерланды, Италия, Великобритания, Хорватия, Бельгия, Чехия и Израиль уже приостановили авиасообщение с ЮАР, Намибией, Лесото, Зимбабве и Ботсваной. Германия объявила Южную Африку «зоной риска», и сейчас только граждане Германии могут въезжать из этой страны.
Между тем Бельгия уведомила о первом случае нового варианта в Европе. Это молодая женщина, которая приехала из Египта через Турцию, но не имеет связей с Южной Африкой.