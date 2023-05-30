Испания приняла 13,7 млн иностранных туристов в первом квартале 2023 года

За первый квартал 2023 года Испания приняла 13,7 млн иностранных туристов, что на 41,2% больше, чем за тот же период 2022 года. За этот период иностранные туристы оставили в своей поездке в Испанию 17 201 млн евро, что на 44,7% больше по сравнению с тем же кварталом прошлого года, согласно данным Национального института статистики (INE). Что касается стран, жители которых больше других любят Испанию, то это Великобритания, Франция и Германия. Особенно стоит отметить невероятный рост туристов из США. Если взять данные за март 2023 года, то рост американских туристов составил 74,1% по сравнению с мартом предыдущего года.

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