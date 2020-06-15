Испания откроет границы со странами ЕС 21 июня

Власти Испании откроют границы с другими странами Шенгенской зоны с 21 июня, заявил в воскресенье председатель правительства Педро Санчес.
"21 июня открываются границы со странами Шенгенской зоны, а с 1 июля - с Португалией", - сообщил премьер. Вопрос об открытии границ с другими странами будет обсуждаться позже, добавил Санчес. Однако двухнедельный карантин для иностранцев будет отменён 21 июня.
Глава правительства напомнил, что туризм — важнейшая часть испанской экономики, на которую приходится более 12% ВВП.
Ранее Еврокомиссия призвала все страны ЕС открыть внутренние границы к 15 июня.Темы: Туризм В мире