Испания оставит границы закрытыми до конца года

Въезд в Испанию будет закрыт как минимум до 31 декабря. В субботу власти продлили эти ограничения.
Попасть в шенгенскую зону можно только из Австралии, Японии, Новой Зеландии, Руанды, Сингапура, Южной Кореи, Таиланда, Уругвая. Канаду, Тунис и Грузию исключили из этого списка.
По-прежнему в виде исключения попасть в Испанию могут представители следующих категорий.
◦ Граждане и резиденты Испании.
◦ Сотрудники международных организаций, студенты с необходимыми документами.
◦ Специалисты по уходу за пожилыми людьми, если они направляются к своим подопечным.
◦ Военные, дипломаты, врачи, работники транспортных компаний.Темы: Туризм В мире Ковид