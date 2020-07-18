Испания обязала авиакомпании продавать маски на борту

Авиакомпании теперь должны запастись защитными масками и продавать их тем пассажирам, у кого нет своих. Это новое требование испанское Государственное агентство по авиационной безопасности (Aesa) включило в оперативное руководство для пассажиров и персонала в связи с распространением Covid-19. Документ опубликован в пятницу в Официальном государственном вестнике (BOE).

По новым правилам представители авиакомпании перед посадкой должны напомнить пассажирам о необходимости использовать маски. Причём их должно хватить на весь перелёт. В том случае, если у пассажира нет с собой масок (или их мало), он должен будет купить их на месте. Без масок в самолёт пускать не будут.

В самолёте пассажиров будут рассаживать максимально далеко друг от друга (если позволит загруженность). Рядом смогут сидеть только члены семьи, сожители и пассажиры с сопровождающими. Во время полёта передвижения по салону будут максимально лимитированы. Шопинг в воздухе временно ограничат. Пассажирам будут предлагать только еду и напитки, заранее герметично упакованные. Оплата услуг и масок наличными запрещена. Между рейсами салон будут тщательно убирать и проветривать.

Если у пассажиров до вылета обнаружатся симптомы коронавируса, его могут не пустить на борт. Если же такие симптомы начнут проявляться уже в воздухе, пассажира немедленно изолируют до прибытия в пункт назначения. Его посадят на последнее сиденье в хвосте самолёта и выделят ему персональный туалет. Пассажиры, сидевшие на соседнем и через одно сиденье от него, пройдут тестирование на «ковид». Если диагноз подтвердится, проверят всех пассажиров.