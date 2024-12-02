Испания начала регистрировать туристов

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С сегодняшнего дня вступают в силу новые правила регистрации туристов.
Отели, ренткары и другие сервисы обязаны собирать расширенный перечень персональных данных и ежедневно передавать их в Министерство внутренних дел.
Регистрировать надо всех туристов старше 14 лет, передавая паспортные данные, домашние адреса, номера телефонов, электронную почту, информацию о платежных картах и семейных связях. Принимающие компании должны хранить эти данные в цифровом виде в течение трех лет. За нарушение правил предусмотрены штрафы от 100 до 30 000 евро.