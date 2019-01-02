Испания - на втором месте в мире по протяжённости высокоскоростных железных дорог

По протяжённости высокоскоростных железных дорог Испания занимает первое место в Европе и второе — в мире (после Китая). В 2020 году сеть AVE увеличится ещё на 300 километров и составит 3500 километров.
В наступившем году линии AVE протянутся до Галисии и Мурсии. Кроме того, планируется построить подземную часть, соединяющую станции Чамартин и Аточа в Мадриде. Это существенно упростит жизнь путешественникам, пересекающим испанскую столицу в разных направлениях. Им не надо будет делать пересадку.
13 января откроется 64-километровый отрезок в Таррагоне, который станет продолжением линии Барселона-Франция. Время в пути из Барселоны в Валенсию сократится на полчаса.Темы: Туризм