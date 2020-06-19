Испания может ввести тесты на коронавирус для туристов

В правительстве Испании не исключают возможности введения обязательного тестирования на COVID-19 для иностранных туристов. Об этом заявила министр промышленности, торговли и туризма Рейес Марото.
В частности, тестирование хотят ввести власти Мадрида в международном аэропорту «Барахас». Марото отметила, что решение будет приниматься в сотрудничестве с региональными властями.
Министр также заявила, что власти Испании не рассчитывают на мощный приток туристов 1 июля, когда страна официально распахнёт свои двери для иностранцев. «Мы очень зависим от восстановления доверия. Надо, чтобы у людей появилось желание путешествовать», - отметила она. По её словам, туристической отрасли нужно время, чтобы восстановиться.Темы: Туризм