Испания готовится к нашествию туристов из-за ужесточения ограничений во Франции

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Французы и раньше выбирались на выходные в Испанию, чтобы весело провести время и посидеть в барах, которые им недоступны на родине из-за пандемии. А теперь таких туристов станет еще больше, потому что во Франции ужесточают меры, и теперь французам нельзя распивать алкоголь на улице и нужно объяснять свой отъезд на расстояние более 10 километров от дома. Но ездить в Испанию (с отрицательным ПЦР-тестом) по-прежнему можно.
Впрочем, власти Франции понимают, что в сложившихся обстоятельствах все больше людей решат отправиться в Испанию за «глотком свободы». И поэтому выступили с таким предупреждением: «Не рекомендуется ехать в Испанию для туризма или отдыха, и все пассажиры, направляющиеся в Испанию, должны заполнить специальную форму. После того, как эта форма будет заполнена и подписана, путешественник должен указать свой номер телефона и адрес. При въезде на территорию Испании требуется отрицательный результат ПЦР, который проводится за 72 часа. С 30 марта этот документ также потребуется на сухопутных границах».
Новые жесткие ограничения во Франции вступают в силу в воскресенье и будут действовать на протяжении месяца.