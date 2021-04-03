Испания готовится к нашествию туристов из-за ужесточения ограничений во Франции

Французы и раньше выбирались на выходные в Испанию, чтобы весело провести время и посидеть в барах, которые им недоступны на родине из-за пандемии. А теперь таких туристов станет еще больше, потому что во Франции ужесточают меры, и теперь французам нельзя распивать алкоголь на улице и нужно объяснять свой отъезд на расстояние более 10 километров от дома. Но ездить в Испанию (с отрицательным ПЦР-тестом) по-прежнему можно.