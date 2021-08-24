Испанцы стали путешествовать больше, чем до пандемии

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Бронирования в испанских отелях выросли на 7,6% за первые семь месяцев текущего года по сравнению с таким же периодом прошлого.
В июле зарегистрировано 26,3 миллиона ночёвок в испанских отелях, что на 125% больше, чем в июле 2020-го. Об этом сообщает Национальный институт статистики (INE).
При этом на испанцев пришлось 56,6% всех ночёвок. Внутренний туризм вырос на 97,4% в годовом выражении. А число иностранных гостей — на 175%.
Но если сравнивать эти цифры с показателями докризисного 2019 года, станет ясно, что число ночёвок упало на 38,9%. Однако в случае с внутренними туристами оно, напротив, выросло (на 0,4%).
Средняя продолжительность пребывания в испанских отелях в июле снизилась на 15,8% до 3,1 ночи.