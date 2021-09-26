Испанцам придётся показывать паспорт при въезде в Великобританию

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В связи с выходом Великобритании из Евросоюза граждане Испании, пересекающие британскую границу, должны будет показывать не ID (европейское удостоверение личности), как раньше, а паспорт.
Это правило вступает в силу уже на следующей неделе — в пятницу. Британцы, взъезжающие в Испанию, тоже должны будут проходить полноценный пограничный контроль.
Что касается водительских прав, то в настоящее время граждане Испании смогут водить машину в Великобритании со своими текущими правами. Тем не менее, те, кому требуется вид на жительство, должны будут подать заявление на получение британских водительских прав, поскольку выданные в Испании в этом случае действовать не будут.
Несмотря на новые правила, правительство Испании подчеркнуло, что британцам не потребуется иметь действующую визу при пересечении внешней границы ЕС при условии, что они не будут находиться там более 90 дней.