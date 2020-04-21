Испанцы бронируют отдых на Канарах на июль и август

Половина всех бронирований отелей, совершённых испанцами в период карантина, сделана на июль и август. Об этом свидетельствуют данные сервиса Quehoteles.com.
Аналитики изучили бронирования, совершённые в период с 14 марта. Спрос сильно упал из-за закрытия отелей на неопределённый срок и режима изоляции. Но всё же находятся и те, кто уверен в скором завершении карантина и хочет заранее забронировать отдых по низкой цене.
Самым популярным направлением стали Канарские острова. На них пришлась почти треть всех бронирований. Также спросом пользуются Бенидорм и Торремолинос.
50% туристов бронируют отели на июль и август. Это традиционно самый высокий сезон.
Почти половина — 45% заказов — делают семьи с детьми.Темы: Туризм Лас Пальмас де Гран Канария