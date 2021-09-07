Инвесторы заинтересовались гостиничным сектором Испании

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Крупные инвестиционные фонды сосредоточились на инвестициях в гостиничный сектор Испании, который серьёзно пострадал от последствий пандемии коронавируса. Мелкие и некоторые крупные сети, такие как Meliá или NH, вынуждены продавать активы из-за отсутствия доходов, и инвесторы видят в этом возможность для перспективных вложений. Об этом пишет издание Cinco Dias.
Высоким спросом пользуются популярные среди туристов направления, которые уже начали принимать отдыхающих из ряда ключевых стран. Это, прежде всего, Балеарские и Канарские острова, побережье Коста-дель-Соль.
Одной из самых заметных сделок последних месяцев стала продажа восьми отелей Meliá за 200 миллионов евро. Кроме того, был продан отель Apolo в Барселоне за 90 миллионов. Сеть NH продала отель Calderón в Барселоне за 125 миллионов евро.