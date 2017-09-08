Иностранные туристы за 7 месяцев потратили в Испании почти 50 миллиардов евро

Иностранные туристы, посетившие Испанию в первые семь месяцев года, потратили на ее территории 49,119 миллиардов евро, что на 15,1% больше, чем за аналогичный период 2016-го. Об этом сообщают информационные агентства страны со ссылкой на опрос Egatur Национального института статистики (INE). В июле объем затрат зарубежных гостей вырос на 16,3% в среднегодовом выражении и составил 11,902 миллиарда евро.
В период с января по июль лидерами по объему затрат среди иностранцев стали туристы из Великобритании (20,2% от общей суммы), Германии (14%) и скандинавских стран (8,5%).
Что касается испанских регионов, то наибольшей доля затрат зарубежных путешественников оказалась в Каталонии (10,991 миллиарда евро, 22,4%). В первую тройку также вошли Канарские острова (9,404 миллиарда, 19,1%) и Балеары (8,117 миллиарда, 16,5%). За ними следуют Андалусия (7,226 миллиарда евро, 14,7%), Мадрид (5,105 миллиарда, 10,4%) и Валенсия (4,740 миллиарда, 9,7%). Сумма затрат иностранцев в остальных автономиях составила 3,536 миллиарда евро.
Рост расходов наблюдался среди представителей всех национальностей, однако лидерами в этом смысле оказались немцы, которые стали тратить на 3,49% больше – а именно, 1 004 евро за все время пребывания. Второе место заняла Великобритания (+3,08%, 908 евро), однако по совокупному объему затрат ей досталось первая позиция. В целом больше других в Испании тратили туристы из Прибалтики – около 1 198 евро за отпуск.
Средний размер затрат туристов в первые семь месяцев года составил 1 048 евро, что на 3,45% больше, чем годом ранее. Сумма ежедневных расходов выросла на 5,01% и достигла отметки в 139 евро. Продолжительность пребывания на территории страны в июле сократилась на 1,49% в среднегодовом выражении и составила 7,5 дней.Темы: Туризм Бизнес