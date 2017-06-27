Идеальный тинто де верано: вино, содовая и лед

В летнее время среди испанцев особой популярностью пользуется напиток тинто де верано – красное вино, смешанное с газированной водой, льдом и дольками лимона и апельсина. Некоторые рестораторы таким образом сбывают дорогие вина, которые сложно продать. К сожалению, это скорее исключение, чем правило: обычно в тинто де верано добавляют вина низкого качества, стоимость которых не превышает два евро за бутылку.

Впрочем, идеальную с точки зрения цены и качества комбинацию можно приготовить и дома: для этого достаточно бутылки молодого вина, стоимость которой в магазине составляет 4-5 евро, бутылки содовой по цене около 1 евро и нескольких кубиков льда. Этих ингредиентов хватит на два кувшина, которые следует заполнить 1/3 вина и 2/3 содовой. Перед подачей в каждый стакан добавляют дольки лимона и апельсина.

В барах и ресторанах тинто де верано подают с лимонной газировкой или с содовой. Блогеры издания ABC считают первый вариант несколько абсурдным: вино само по себе кислый напиток, и чем ниже его качество, тем сильнее проявляется эта характеристика, поэтому добавление цитрусовых только усугубляет ситуацию. Добавление содовой, напротив, позволяет сгладить характеристики некачественного вина за счет своей сладости. В этом случае вкус тинто де верано получается довольно сбалансированным.