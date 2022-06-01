Iberia ищет бортпроводников без опыта работы с зарплатой до 2500 евро

Испанская авиакомпания Iberia открыла новые вакансии для своего подразделения Iberia Express. По этому поводу 15 марта компания проведёт день открытых дверей. В основном набирают бортпроводников. Можно без опыта работы, но претенденты должны соответствовать следующим требованиям.

Быть старше 18 лет.

Иметь минимальный рост 165 сантиметров.

Быть в хорошей физической форме.

Иметь как минимум среднее образование.

Быть дружелюбным и уметь общаться с людьми.

Хорошо знать испанский и английский. Другие языки будут преимуществом.

Откликнуться на вакансию можно на официальном сайте Iberia.

Бортпроводники Iberia получают от 1500 до 1800 евро. Но с учётом разных надбавок зарплата может достигать 2500 евро в месяц.