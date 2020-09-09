Гостиничный сектор Испании просит о помощи

В среду представители испанского гостиничного сектора вышли на улицы, чтобы выразить недовольство ситуацией на рынке. Предпринимаемых государством мер недостаточно для спасения сектора, считают они.
В 11:30 протестующие собираются в Мадриде на площади Сибелес. Также пройдёт акция в Севилье. «Представители прибудут из всех провинций Испании», - говорит Хосе Луис Исуэль, президент Конфедерации деловых кругов Испании. По его словам, они «возмущены» отсутствием адекватных мер по восстановлению бизнеса отелей, ресторанов и кафе, пострадавших от кризиса, спровоцированного коронавирусом. Последствия могут быть катастрофическими, считает он. По его оценкам, сейчас под угрозой закрытия находятся 85 тысяч компаний, связанных с туризмом. «20% гостиниц так и не открылись, и многие из них не собираются открываться», - цитирует его слова издание 20minutos.
К акции также присоединилась ассоциация «Ночная Испания», защищающая интересы дискотек, ночных клубов, пабов. Здесь картина выглядит совсем плохо: все заведения пришлось закрыть. Потери этой отрасли уже превысили 10 млрд евро.Темы: Туризм Бизнес