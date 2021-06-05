Госсекретарь Испании по вопросам туризма поделился прогнозами на лето

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Государственный секретарь Испании по вопросам туризма Фернандо Вальдес в интервью Catalunya Radio заявил, что, по прогнозам его ведомства, с июля по сентябрь страна примет от 14,5 до 15,5 млн туристов. Это лишь 40% от числа отдыхающих, которые посетили Испанию в этот же период 2019 года. Но в два раза больше, чем в 2020-м, когда свирепствовал коронавирус.
Вальдес заявил, что эти прогнозы могут серьёзно поменяться при определённых условиях. Например, если Великобритания — главный поставщик иностранных туристов — включит Испанию в «зелёный список» безопасных стран.
«Мы ожидаем, что 2021 год мы закончим с 50-процентным падением числа туристов по сравнению с 2019-м», - добавил Вальдес.