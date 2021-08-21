Горничные испанских отелей жалуются на «свинство туристов»

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Горничные Бенидорма пожаловались на стресс и переработки из-за количества мусора, оставленного "туристами-свиньями" в номерах. По их словам, они часто не укладываются в график при уборке номеров с «горами мусора»: останками еды, грязной одежды, масок. Туристов призвали одуматься и проявить уважение к чужому труду.
Как сообщает РИА Новости, в беседе с телеканалом TVE женщины пожаловались на возвращение «разводящих грязь туристов». Президент Ассоциации туристических апартаментов Мигель Анхель Сотийос также заявил, что мусор находят не только в номерах отеля. "Им было 25-28 лет. Они пожили четыре дня, и после них вынесли четыре мешка мусора. <…> Апартаменты и то, в каком состоянии они оставили кухню… Полный бардак", — возмутился он.