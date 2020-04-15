Глава Еврокомисии не советует туристам торопиться с планами на лето

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила в интервью Bild, что туристам не следует торопиться с планами на лето.
«Я бы рекомендовала всем подождать и пока не строить планы на отдых. На сегодняшний день никто не в состоянии сделать точный прогноз на июль и август. Нам нужно научиться жить с этим вирусом в течение долгих месяцев, а, может, и до следующего года», — отметила она.
Ранее сообщалось, что Урсула фон дер Ляйен не исключила продление карантина для пожилых людей в Европе до следующего года. «Без вакцины нам следует максимально ограничить контакты со стариками», - заявила она. Особенно это касается пенсионеров, живущих в домах престарелых, где вирус распространяется быстро. «Я знаю, что это тяжело, изоляция в тягость. Но это вопрос жизни и смерти. Нам надо быть дисциплинированными и терпеливыми», - призвала она.Темы: Туризм