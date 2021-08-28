Германия вычёркивает Испанию из списка эпидемиологически неблагополучных стран

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С воскресенья Испания больше не будет фигурировать в немецком списке стран с высоким риском заражения COVID-19. Об этом сообщил Институт Роберта Коха.
Это значит, что путешественники, возвращающиеся из Испании в Германию, больше не обязаны соблюдать карантин и предъявлять отрицательный тест на коронавирус, уточняет телеграмм-канал «Испания».
Зоной повышенного риска заражения считается территория, где заболеваемость превышает 100 случаев на 100 тысяч населения на протяжении последних семи дней. В Испании этот показатель ниже.