Exceltur: туризм в Испании возвращается в 1995 год, ситуация «очень-очень плохая»

Некоммерческая ассоциация туризма Испании Exceltur сообщает о плачевной ситуации в туристической отрасли страны.
«Ситуация очень-очень плохая, и если прогноз верен, мы глобально вернемся к уровню сельского туризма 1995 года», - заявил вице-президент Exceltur Хосе Луис Сареда, которого цитирует «Турпром». По его словам, потери Испании в сфере туризма оцениваются в 106 миллиардов евро, и есть риск, что «туризм Испании вернется на 25 лет назад».
Также он отметил, что Exceltur пришлось изменить свои прогнозы после того, как правительство увеличило ковидные ограничения в Испании. Данные ограничения приведут к дополнительным потерям в размере 7.5 миллиардов евро для туризма страны, а общий ущерб за год достигнет 106 миллиардов евро.
При этом эксперт подчеркнул, что хотя Испания является страной, которая получает наибольшую помощь из фонда ЕС в размере 140 миллиардов евро из-за эпидемии коронавируса, правительство королевства не уделяет приоритетного внимания туризму – и это чревато тяжкими последствиями. «Чтобы быть на рынке завтра, необходимо остаться в живых сегодня», - подчеркнул эксперт.Темы: Туризм