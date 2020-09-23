Европейские автобусные компании сформировали единую транспортную сеть

Испанская компания Alsa и ряд других перевозчиков из зарубежных государств присоединились к единой европейской системе транспорта, которая позволит пассажирам добраться на автобусе более чем в 300 населенных пунктов по всему континенту. Об этом сообщают национальные информационные агентства со ссылкой на пресс-релиз компании. В состав альянса вошли британский холдинг Nacional Express, которому принадлежит вышеупомянутая фирма Alsa, а также французская Ouibus (филиал железнодорожной SNCF) и итальянская Marino Bus. Отныне их клиенты смогут посетить множество городов Испании, Португалии, Франции, Швейцарии, Италии, Германии, Бельгии, Нидерландов, Польши и Великобритании.
На практике инициатива будет реализована с помощью системы код-шеринга, благодаря которой партнеры смогут продавать билеты на рейсы друг друга. Новое глобальное предложение будет внедряться постепенно через традиционные каналы продаж вышеперечисленных операторов, которые в случае Испании представлены веб-сайтом Alsa.
Параллельно с этим, фирма заключила альянс с португальской транспортной компанией Rodoviaria Do Tejo и вышла на французский рынок за счет покупки фирмы Chamexpress, которая специализируется в основном на частных трансферах и на рейсах, соединяющих аэропорт Женевы с центром города и с долиной Шамони. Ранее в рамках своей стратегии по выходу на международный рынок и рост в локальных сегментах Alsa приобрела швейцарские компании AlpyBus и Odier Excursiones.Темы: Туризм