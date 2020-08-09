Европейцев предостерегают от поездок в Испанию

Почти все страны Шенгенского соглашения предупредили своих граждан об опасности поездок в Испанию из-за второй волны коронавируса.
Только пять стран воздержались от подобных рекомендаций: Люксембург, Польша, Португалия, Румыния и Швеция.
Остальные страны в той или иной степени ограничили визиты в Испанию. Где-то требуют сдавать тест на COVID-19 для всех прибывающих из этой страны. Где-то запретили посещать регионы Испании с наиболее неблагополучной эпидемиологической обстановкой.Темы: Туризм В мире