ЕС просит Испанию не забывать требовать ПЦР-тест у туристов

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Европейская комиссия попросила Испанию обеспечить «последовательность» в смягчении ограничений на въезд в страну. И напомнила, что нужно требовать отрицательный ПЦР-тест у туристов, которые приезжают из стран, не входящих в ЕС.
«Это их ответственность, но мы просим согласованности на благо граждан Европейского Союза с учетом необходимых мер предосторожности», - сказал главный представитель Европейской комиссии Эрик Мамер. В свою очередь представитель Еврокомиссии по внутренним делам Адальберт Янц напомнил правительству Педро Санчеса, что рекомендация, одобренная членами ЕС, подразумевает, что они должны «запросить отрицательный ПЦР-тест у всех людей, которые въезжают в Евросоюз, какова бы ни была причина их визита». Но он допустил, что вакцинированных туристов можно освободить от этого требования.