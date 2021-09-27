Эксперты раскрыли трюки для дешёвого бронирования билетов

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Найти авиабилет по доступной цене во многих случаях не так просто, как может показаться. Но эксперты поделились некоторыми секретами, которые позволяют покупать билеты по минимальной цене.
Так, авиаэксперт Скотт Кис обнаружил, что многие авиакомпании меняют стоимость билетов в зависимости от количества бронирований. Бронировать «оптом» дешевле.
Ещё один трюк заключается в использовании технологии VPN. Не секрет, что стоимость одного и того же билета может отличаться в зависимости от того, из какой страны совершается бронь.
В свою очередь сервис Skyscanner открыто публикует графики, где можно выбрать наиболее дешёвый авиабилет. В компании утверждают, что внутренние рейсы дешевле всего бронировать за 6-7 недель до вылета.
Что касается Испании, то цены на билеты традиционно снижаются с января по июнь. Также хороший месяц для путешествий — ноябрь. В курортные направления дешевле всего летать осенью и зимой.
Чтобы недорого улететь из Испании в другую страны Европы, лучше бронировать билеты за полгода или ещё раньше. Цены начинают резко расти примерно с 8-9 недели до вылета.