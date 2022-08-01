Эксперт: Средиземное море постепенно превращается в Карибское

Температура Средиземного моря превышает среднестатистические показатели для текущего периода времени, тем самым создавая угрозы возникновения экстремальных погодных явлений. Об этом сообщает телеканал RTVE со ссылкой на доктора физики Государственного метеорологического агентства (Aemet) Хуана Хесуса Гонсалеса.

"Средиземное море все больше становится похожим на Карибское", — считает Гонсалес, который еще в 2019 году предупреждал о повышенном риске ураганов в этом море в результате глобального потепления.

Среди непосредственных последствий эксперт обращает особое внимание на потенциальный ущерб биоразнообразию региона, так как больше всего в долгосрочной перспективе пострадают именно представители фауны и флоры Средиземноморья.

За последнюю неделю температура воды в некоторых западных точках Средиземного моря преодолела 30-градусный барьер, что, по словам эксперта, является ситуацией с аномально высокими значениями.

Источник: РИА Новости