Добраться из Мадрида в Барселону на поезде AVE можно будет за 10 евро

Стали известны цены ЖД-билетов на новые бюджетные поезда AVE. Минимальная стоимость билетов на поезд Мадрид-Барселона составит 10 евро. Максимальная — 60 евро. За ребёнка (младше 14 лет) нужно будет заплатить 5 евро.
AVE «лоукост» начнут курсировать 6 апреля наступающего года. В железнодорожной компании Renfe уверены, что услугами новых составов будет пользовать миллион пассажиров в год. Ожидается, что новыми пассажирами станут люди, которые сейчас предпочитают передвигаться между двумя городами на машине, а также большие компании и семьи.
Новые поезда будут рассчитаны на большее количество посадочных мест, а некоторые услуги будут упразднены. Кроме того, поезда «лоукост» будут ходить чаще обычных.Темы: Туризм Мадрид Барселона