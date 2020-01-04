Добраться из Барселоны в Валенсию на поезде теперь можно за 2 часа 35 минут

Железнодорожная компания Renfe сокращает время в пути между Валенсией и Барселоной до 2 часов 35 минут. С 13 января между двумя городами начинает ходить обновлённый поезд Euromed. Он сэкономит пассажирам в среднем 40 минут, сообщили в Renfe.
Кроме того, поезд Euromed позволит добираться из Барселоны в Аликанте за 4 часа 20 минут, а это на полчаса меньше, чем раньше.
В поездах Euromed предусмотрены билеты двух категорий: Turista (236 мест) и Preferente (63 места). Поезд разгоняется до 250 километров в час.Темы: Туризм Барселона Валенсия Аликанте