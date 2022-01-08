CNN рекомендует в 2022 году посетить Валенсию

Последние новости Испании на русском языке
Журналисты CNN выбрали 21 место по всему миру, куда они советуют отправиться в наступившем году. В этом списке есть только один испанский город — Валенсия.
В своём репортаже авторы списка рекомендуют на время забыть про популярную Барселону и поехать в Валенсию, которая в 2022 году провозглашена Мировой столицей дизайна.
CNN напоминает, что Валенсия с 800 тысячами жителей, считается третьим по величине городом Испании и определённо заслуживает внимания. Составители списка особенно отмечают выдающуюся гастрономию Валенсии, называя её «колыбелью паэльи».