Последние новости Испании на русском языке
Испания — мировой лидер по числу безупречных пляжей, отмеченных голубым флагом — знаком качества. Но неприятные исключения есть и в Испании. Экологи составили чёрный список испанских пляжей для 2023 года. В каждом регионе они нашли по два самых грязных пляжа. Причины попадания в антирейтинг: сбросы в море, неадекватная застройка, плохое городское планирование, мусор. И даже световое загрязнение. Оказывается, искусственный свет негативно влияет на морских обитателей.
Андалусия
Уэльва: пляж Ла-Антилья (урбанизация) и Риа-де-Уэльва (сбросы).
Кадис: Тарифа (городские проекты) и Вехер (загрязнение).
Малага: Дорожка вдоль берега и световое загрязнение в Малаге.
Гранада: Плайя-де-ла-Эррадура (городское планирование) и Посуэло (угроза
биоразнообразию).
Альмерия: Альгарробико (городское планирование) и Рокетас (мусор в море).
Астурия
Musel (завод регазификации) и Playa de Bañugues (сбросы)
Кантабрия
Bajo Asón (антисанитария) и Liencres (автостоянки).
Каталония
Таррагона. Дельта-дель-Эбро (плохое управление водными ресурсами) и Ла-
Савиноса (урбанизация).
Барселона. Пляж Валькарка (урбанизация) и Бадалона (грязненький).
Жирона. Пляжи Бегур (урбанизация) и Гольфо-де-Росес (угроза
биоразнообразию).
Сеута
Монте-Ачо (угроза биоразнообразию) и Баия-Норте (сбросы и загрязнение от
опреснительной установки).
Страна Басков
Бискайя. Урдайбай (урбанизация) и Барбадун (загрязнение).
Гипускоа. Баия-де-ла-Конча (влияет на биоразнообразие) и Мутрику (из-за
расширения порта).
Галисия
Понтеведра. Calzoa (собачий пляж, угроза биоразнообразию) и фабрика ENCE.
А-Корунья. Рудник Сан-Финкс (сбросы) и рудник Туро (сбросы).
Луго. Пляж Ареоура (урбанизация) и Сан-Сибрао (загрязнение).
Балеарские острова
Чёрный флаг за чрезмерное присутствие гидроциклов и морские фестивали в
Колония-де-Сант-Жорди.
Канарские острова
Тенерифе. Фуэнкальенте, Ла-Пальма (урбанизация) и Медано (сбросы).
Пальмы. La Francesa (угроза биоразнообразию) и Corralejo (расширение порта).
Мелилья
Трапана (урбанизация) и Баия-де-Мелилья (из-за фекальных выделений).
Валенсия
Аликанте. Кала Моска (Ориуэла, в связи с городским планированием) Хабия
(сбросы).
Валенсия. Platja de l'Arbre del Gos (урбанизация) и пляжи Валенсии (сбросы и
отсутствие прозрачности).
Кастельон. Плайя-дель-Форти (урбанизация) и Плайя-дель-Суррах (мусор).
Мурсия
Мар Менор (влияет на биоразнообразие), Портман и Сьерра-Минера (из-за
разливов и загрязнения).