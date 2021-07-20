Что ждёт туристов, заразившихся коронавирусом в Испании?

Туристы, заразившиеся коронавирусом во время отпуска в Валенсии, должны будут находиться на карантине в номерах своих отелей.

Как сообщила во вторник ТАСС со ссылкой на El Mundo, за нарушение изоляции может быть наложен штраф в размере до 30 тыс. евро. Новый протокол будет действовать до 15 сентября. Согласно норме инфицированный турист может быть помещен на карантин в отеле, кемпинге или апартаментах, где он остановился, на 10 дней из-за невозможности вернуться в свою страну. В гостиницах для изоляции постояльцев будут отведены специальные номера.

Продление пребывания в отелях может быть оплачено самим клиентом, в том числе через туристическую страховку. Расходы также может взять на себя гостиница в рамках плана по государственно-частному партнерству.

В отношении отелей и инфицированных туристов может быть наложен штраф за нарушение мер. Так, гостиницы, которые не продлят пребывание клиента с коронавирусом, могут быть оштрафованы на сумму от €10 тыс. до €100 тыс. С инфицированного туриста, нарушившего карантин, могут взыскать от €601 до €30 тыс. в зависимости от риска для третьих лиц. При этом отели не будут иметь никаких полномочий заставлять заболевших клиентов оставаться в гостинице против воли.

С начала распространения нового коронавируса в Испании было выявлено более 4,1 млн случаев заражения, свыше 81 тыс. пациентов умерли. 27 декабря 2020 года в стране началась кампания по вакцинации. Сейчас более 50% жителей Испании были полностью привиты от ковида. В последнее время в стране заметно выросла заболеваемость среди молодых людей, до которых еще не дошла очередь на вакцинацию против COVID-19. В этой связи власти разных регионов страны начали вновь вводить ограничительные меры.