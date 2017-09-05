Центр Аликанте завален мусором из-за забастовки

В Аликанте сотрудники службы уборки улиц и сбора отходов объявили забастовку. В первые выходные акции её поддержали 99% работников. В течение каждой рабочей смены они прекращают выполнение своих функций на один час. Наиболее заметны последствия забастовки в центре города и на пляжах, где уже скопилось много неубранного мусора.
В среду, 6 сентября, состоится слушание в Арбитражном суде, на котором будут присутствовать представители руководства компании, а на четверг намечена встреча сотрудников службы с мэром города Габриелем Эчаварри. Они надеются, что вмешательство мэра повлияет на ход переговоров, но, в то же время, заявляют, что переговоры не сдвинутся с места, пока для работников будет предусмотрена дисциплинарная ответственность.Темы: Туризм Аликанте