Бронирования в канарских отелях упали на 30%

Из-за коронавируса бронирования в отелях на Канарских островах упали на 30%. Об этом сообщает информационное агентство Europa Press со ссылкой на главу Испанской конфедерации отелей и туристических апартаментов Хорхе Марихаля.
Он призвал участников рынка не паниковать и выразил уверенность в том, что «туристы вернутся». Марихаль отметил, что 30% — это средний показатель по архипелагу. В зависимости от острова и типа размещения данные могут сильно меняться.
Комментируя ситуацию в отеле H10 Costa Adeje Palace, который с 24 февраля закрыт на карантин из-за обнаруженного у постояльца коронавируса, Марихаль отметил, что все расходы гостиничная сеть взяла на себя. Но было бы несправедливо не помочь ей, добавил он.Темы: Туризм Лас Пальмас де Гран Канария