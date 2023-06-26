Британских туристов предупредили об акулах в Испании

Авторы уточняют, что речь идет, прежде всего, о синих акулах, которые в теории могут представлять опасность для человека. Их средняя длина — 2,5 метра, а вес — 80 килограммов. Нехарактерные визиты хищников на пляжи специалисты объясняют сочетанием таких факторов, как температура воды и изменения в кормовой базе. Последнее особенно настораживает.

Недавно одна такая акула подплыла совсем близко к берегу в Аликанте. А в субботу синюю акулу заметили на небольшом пляже на Ибице. Она плавала на мелководье среди камней (на видео).