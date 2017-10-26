Балеарские острова заняли первое место по Испании с точки зрения доходности отелей

Прошедшим летом отели Балеарских островов заняли первое место по стране с точки зрения уровня их рентабельности, сообщает сайт Hosteltur со ссылкой на данные ассоциации Exceltur. Так, показатель RevPar (средний уровень дохода со свободного номера) здесь вырос на 7,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Подобный рост стал возможным благодаря сохранению прежнего уровня загруженности на отметке выше 90% на фоне роста средних дневных тарифов на 8%. Положительной динамике не помешал даже тот факт, что уровень спроса повысился всего на 1%.

Кроме того, на результаты отелей архипелага не повлияли и два основных фактора, которых опасались представители сектора – снижение покупательской способности британских путешественников в свете "Брекзита" и постепенное восстановление туристических направлений восточной части Средиземноморья и Северной Африки как конкурентов Испании.

Что касается сделок в гостиничной сфере, то на Майорке их суммарный объем за прошедшие месяцы годы составил 73 миллиона евро при средней стоимости номера в 67 000 евро. 70% вложений было осуществлено национальными инвесторами. В 45% случаев сделки совершались с участием инвестиционных фондов, в 25% - с участием гостиничных холдингов и еще в 15% - с участием обществ, специализирующихся на вложениях в недвижимость (Socimi). На Менорке объем сделок достиг 20 миллионов евро, в то время как средняя цена каждого номера составила 44 000 евро. В этом случае все инвесторы были национальными Socimi. На Ибице и Форментере суммарный размер операций составил 38 миллионов евро на фоне средней стоимости комнаты в 138 000 евро, а большинство инвесторов (62,5%) также составили общества вышеупомянутого типа, за которыми следуют фонды (25%) и отельные корпорации (12,5%).

Среди открывшихся на Майорке отелей наиболее заметным стало появление гостиниц Capuccino Palma (4 звезды, 32 номера), Llaut Palace (5 звезд, 186 номеров), и Viva Zafiro Palmanova & Spa (5 звезд, 228 номеров). На Менорке открылся демократичный отель Sur Menorca (3 звезды, 252 номера), в то время как на Ибице большинство проектов можно отнести к премиум-сегменту, что также объясняет и высокую среднюю цену номера. Здесь к недавно открывшемуся Nobu Hotel Ibiza Bay (152 номера) в скором времени присоединятся Parador de Ibiza, Pines Ibiza Resort, Six Senses Ibiza и Paya.