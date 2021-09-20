Авиакомпаниям рекомендовано воздержаться от полётов на острова Пальма, Гомера и Иерро

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Управляющая компания Aena рекомендует авиакомпниям воздержаться от полётов на острова Пальма, Гомера и Иерро. Из-за извержения вулкана.
Предприятие, управляющее аэронавигацией в Испании, рекомендовало авиакомпаниям воздержаться от полетов на три острова Канарских островов из-за извержения вулкана на Пальме. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в воскресенье в компании Aena, которая управляет воздушными гаванями в королевстве. "Авиакомпаниям рекомендуют не летать на Пальму, Гомеру и Иерро", - уточнили в Aena.
В воскресенье днем на острове началось извержение вулкана в районе населенного пункта Эль-Пасо, где расположена активная вулканическая гряда Кумбре-Вьеха. Из кратера вулкана происходит активный выброс вулканических материалов. По информации местных властей, была развернута эвакуация маломобильных групп населения острова.
Ранее Вулканологический институт Канарских островов предупреждал о приближающемся стихийном бедствии, после того, как на острове заметно усилилась сейсмическая активность. Последнее извержение вулкана на Пальме было зафиксировано в 1971 году.