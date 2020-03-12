Авиакомпания «Победа» может помочь россиянам вернуться из Испании

Авиакомпания "Победа" может организовать вывозные рейсы для пассажиров, которых необходимо вернуть домой из Германии и Испании. Об этом журналистам сообщил официальный представитель лоукостера.
"Авиакомпания "Победа" прорабатывает возможность организации вывозных рейсов для клиентов, пребывающих в Германии и Испании", - цитирует его слова ТАСС. Точное количество таких пассажиров пока не уточняется.
Как сообщалось ранее, из-за коронавируса российские авиакомпании с 13 марта частично приостанавливают сообщение с Испанией и ещё рядом европейских стран. Пока известно о трёх таких перевозчиках: «Аэрофлот», S7, AZUR Air.Темы: Туризм Русская Испания