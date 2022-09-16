Авиабилеты в Испании за год подорожали на четверть 

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В Испании стоимость перелетов во втором квартале выросла на 25,1% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, свидетельствуют данные Национального института статистики страны (INE).
Впрочем, цены увеличились в десяти сферах услуг. Так, заметно больше граждане стали платить за почтовые и курьерские отправления — на 6,6%, за морские перевозки (5,2%) и консультации программистов (3,5%).
По итогам июля потребительская инфляция в стране ускорилась до 10,7%. Основным фактором роста цен в Испании стала электроэнергия, которая за последние двенадцать месяцев подорожала на 49,4%.