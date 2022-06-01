Астурия собирается стать раем для цифровых кочевников

Там на испанском и английском языках предоставлена подробная информация о регионе и его инфраструктуре, способах туда добраться и легализоваться. Можно найти список всех коворкингов и IT-сообществ. Можно почитать про медицину, образование и стоимость жизни.

Власти региона обращают внимание на то, что Астурия гораздо доступнее по деньгам, чем популярные испанские направления. В целом, по их подсчётам, это на 17% дешевле, чем Мадрид, и на 15% дешевле, чем Барселона. Средняя стоимость аренды жилья в Астурии составляет 5,89 евро за квадратный метр в месяц. Это почти в два раза меньше, чем в среднем по Испании.

На фото — город Овьедо, административный центр Астурии.