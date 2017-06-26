Аренда автомобилей в Мадриде дешевле, чем в Барселоне

Нынешним летом аренда автомобилей окажется в Мадриде будет более доступной, чем в Барселоне, сообщают информационные агентства Испании со ссылкой на данные сайта liligo.com. В целом на фоне снижения цен в данной сфере можно будет найти крайне низкие цены на прокат машин в размере от 1 евро в день.