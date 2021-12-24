Аналитики ожидают рост инвестиций в испанский гостиничный бизнес

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В 2022 году инвестиции в гостиничный бизнес Испании составят 2,85 млрд евро, подсчитали аналитики консалтингового агентства Colliers.
Это почти в два раза больше, чем в среднем инвестировали ежегодно на протяжении последних шести лет. Большая часть средств — около 80% — уйдёт на строительство новых отелей. Остальное — на обновление номерного фонда. Всего будет обновлено или построено 33 887 номеров в 296 отелях.
По словам экспертов, рост инвестиций связан с отложенным спросом после пандемии.