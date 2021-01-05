Аэропорт Мадрида признан самым комфортным в Европе

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Аэропорт Мадрид «Барахас» — самый комфортный в Европе. Об этом свидетельствует исследование сервиса Omio, специалисты которого изучили 30 главных аэропортов региона.
«Барахас», который ежедневно принимает 158 630 пассажиров, занял первое место по уровню комфорта, благодаря развитой инфраструктуре, доступности общественного транспорта, 133 магазинам и 54 барам и ресторанам. При этом мадридский аэропорт уступает своим конкурентам по таким критериям, как стоимость такси и пунктуальность вылетов.
Самым же пунктуальным в Европе признан аэропорт Копенгагена: 95,93% рейсов прибывают и отправляются вовремя.
Лондонский «Хитроу» назван самым загруженным в Европе (241 470 пассажиров в день).
Лучший шопинг предлагает аэропорт Рима.
Московский «Шереметьево» отметился наибольшим количеством гастрономических заведений: 79 баров и ресторанов.
Лучшие условия для проживания и ожидания — у «Хитроу» (20 залов ожидания и три отеля).