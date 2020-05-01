«Аэрофлот» предложил пассажирам свою схему компенсации

Российский национальный перевозчик официально предложил пассажирам «ваучерную» схему компенсации стоимости билетов за полеты в случае их отмены или отказа пассажира от перевозки в период пандемии коронавируса COVID-19.
Как говорится в сообщении авиакомпании, на которое ссылается АТОР, с 30 апреля возмещение в форме «сертификата» доступно всем категориям пассажиров внутренних и международных рейсов «Аэрофлота» вне зависимости от условий тарифа, в том числе, по невозвратным тарифам в случае, если рейс не был отменен, но пассажир заблаговременно заявил об отказе от перевозки.
Кроме того, «Аэрофлот» предложит пассажирам дополнительные скидки при приобретении билетов с использованием сертификата.
Так, в случае, если рейс был отменен, при оплате сертификатом пассажиру предоставляется однократная 15% скидка от действующего тарифа на новый перелет. При этом, для пассажиров с билетом по тарифу МАКСИМУМ при оплате сертификатом предоставляется однократная 25% скидка от действующего тарифа на новый перелет. Указанные скидки не суммируются.
Оформить сертификат можно после окончания режима самоизоляции, но не ранее 15 мая 2020 года. Использовать сертификат можно в течение 3-х лет с даты рейса по первоначальному билету.
Оформление производится в офисах собственных продаж, филиалах и представительствах компании.
Как сообщает авиакомпания, предложение распространяется на пассажиров с билетами, приобретенными до 1 мая 2020 года:
- с датой вылета в/из Китая с 18 февраля;
- с датой вылета в/из пунктов других зарубежных стран с 5 марта;
- с датой вылета по внутренним воздушным линиям с 18 марта.
Для билетов, купленных с 1 мая 2020 года, действуют стандартные правила возврата, сообщает авиакомпания.Темы: Туризм