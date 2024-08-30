Администратор отеля в Бенидорме пробрался в номер и похитил нижнее бельё

На стойке регистрации к ней подкатил администратор с предложением обменяться контактами и пропустить по бокальчику. Получив отказ, он не успокоился, нашёл Рару в соцсетях и начал преследовать там, а потом прислал в номер бутылку просекко.

Подозревая, что администратор наведывается к ней в номер в её отсутствие, Рара замаскировала планшет сына и включила запись. И действительно, как только они ушли на ужин, сталкер тут же пробрался в номер, порылся в вещах и стащил нижнее бельё. На следующий день британка улетела домой, где обнародовала видеозапись.

Пока отель ограничился лишь своим сожалением по поводу случившегося.